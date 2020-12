Libri:'Cronache di una pandemia' nel nuovo libro di Di Mauro

(ANSA) - MILANO, 22 DIC - Raccontare la prima ondata della pandemia di Covid con occhio giornalistico, cogliendo tutti gli aspetti che in quei giorni, emotivamente molto forti, ci erano sfuggiti. Questo il senso del lavoro '2020: Cronache di una pandemia', che il direttore della storica testata 'Il Risorgimento Nocerino', Gigi Di Mauro, ha realizzato con il libro edito da Esseinfo distribuito da Amazon.

"Ho voluto offrire ai lettori - dice il direttore Di Mauro - un colpo d'occhio completo sugli effetti che la fase1 ha avuto per l'economia, per il mondo del lavoro, per la scuola, ma anche per i rapporti umani e sociali, senza trascurare quelli sulla religione maggiormente diffusa in Italia". Nel libro non mancano inoltre riferimenti a Mes e Recovery Fund, e un'analisi sull'operato del Governo italiano e della comunità europea.

Due anni fa Gigi Di Mauro si era occupato con Angelo Verrillo dell'industria tessile campana con il libro 'La tela degli svizzeri' (Edizioni dell'Ippogrifo). (ANSA).