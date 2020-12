Covid: in Campania 791 nuovi positivi

(ANSA) - NAPOLI, 22 DIC - Sono: 791 i nuovi positivi al Covid -19 in Campania su 10.815 tamponi eseguiti. Di essi 78 risultano sintomatici e 713 asintomatici.

I morti sono 25, 8 dei quali nelle ultime 24 ore e 17 in precedenza, ma registrati ieri.: Il totale positivi sale a 182.050, ed il totale dei tamponi eseguiti a 1.927.864. I nuovi guariti sono stati 3.039 ;Il totale dei morti è di 2.624 Il totale guariti è di 98.167 Per quanto riguarda la disponibilità regionale di posti letto_: -Terapia intensiva, disponibili: 656 - erapia intensiva occupati: 118 - Posti letto di degenza disponibili: 3.160 ( posti letto Covid ed offerta Sanità privata) - Posti letto di degenza occupati: 1.529 (ANSA).