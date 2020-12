Covid, controlli e sanzioni Gdf nel fine settimana

(ANSA) - NAPOLI, 21 DIC - Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha rafforzato anche in questo fine settimana il dispositivo dei controlli del territorio, compresa la vigilanza fissa ai moli di imbarco, in aeroporto e sulle isole del Golfo, volti a monitorare il rispetto delle misure di contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2. In totale, tra venerdì e domenica scorsi, sono state controllate tra il capoluogo e l'area metropolitana 868 persone e 140 attività commerciali, 33 le sanzioni complessive. Cittadini sopresi fuori dal proprio Comune di residenza, in orari non consentiti, senza un valido motivo e senza i dispositivi di protezione individuale o a consumare cibi e bevande all'interno di bar, queste le principali violazioni registrate; e poi quelle situazioni illecite tipicamente d'interesse delle Fiamme Gialle, come contrabbando di sigarette, spaccio e uso personale di sostanze stupefacenti e commercio di botti illegali. (ANSA).