Carceri: presentato a Napoli calendario Nucleo Penitenziaria

Da Marco Tullio Cicerone a Vittorio Bachelet, passando per Mark Zucherberg, Nietzsche, Papa Francesco, Luciano De Crescenzo e Albert Einstein: è il calendario 2021 della Polizia Penitenziaria, presentato oggi nei locali dell'Ufficio per la Sicurezza e le Traduzioni - coordinato dal dirigente aggiunto Pasquale Colucci - che si trovano nel Nuovo Palazzo di Giustizia di Napoli, in occasione del 25esimo anniversario della fondazione dei Nuclei Traduzioni e Piantonamenti che si si affianca a un cortometraggio già diffuso sui canali ufficiali del Ministero della Giustizia e del Dap.

A ciascun mese del 2021 si è voluta attribuire una frase pronunciata da personaggi di caratura del panorama religioso, culturale, scientifico e imprenditoriale, vissuti in periodi storici molto differenti l'uno dall'altro, ma tutti "a tema", che spiega i compiti del poliziotto penitenziario, preceduti dalla prefazione del provveditore regionale dell'Amministrazione Penitenziaria della Campania Antonio Fullone: "La ricorrenza dei 25 anni - scrive Fullone - è motivo di stima e riconoscenza nei confronti di uomini e donne, impegnati nella gestione dell'ordine e della sicurezza sia penitenziaria sia pubblica che, grazie all'acquisizione di nuove e specifiche conoscenze e competenze, possono oggi essere rappresentati da una nuova immagine che ai più appariva estranea".

La Campania, nel 1996, insieme alla Sicilia è stata regione pilota per l'istituzione del nucleo. Il calendario, inoltre, è stato autoprodotto in numero limitato, 5500 copie numerate. "Il cortometraggio - ha spiegato Colucci, ideatore di tutte le iniziative insieme con il vice ispettore Aurelio Ruggiero, al grafico Pasquale Pallante ed al video maker di Nardo Rosario - ha riscosso apprezzamento e consensi e, da tale riscontro, è nata l'idea di sancire l'anniversario anche con la realizzazione di un Calendario, in tiratura limitata da distribuire al personale in servizio nella regione Campania. Il calendario, come già avvenuto per il cortometraggio è in totale autoproduzione senza oneri a carico dell'amministrazione", ha ribadito Colucci.

"Il Corpo di Polizia Penitenziaria - ha detto Luigi Castaldo, vice segretario regionale dell'Osapp - svolge molteplici compiti: nel tempo ha dimostrato elevate capacità professionali con forte spirito di adattamento al territorio, assolvendo encomiabilmente il proprio mandato istituzionale e scrupolosamente il proprio Giuramento". "Sono molteplici e tutti essenziali i compiti svolti dal Nucleo - sottolinea Ciro Auricchio, segretario regionale dell'Uspp - ai cui uomini e donne va tutto il nostro apprezzamento". (ANSA).