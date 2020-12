Terremoti: sciame sismico di bradisismo in area flegrea

(ANSA) - POZZUOLI, 20 DIC - L'evento sismico di ieri, delle ore 22,54, di magnitudo 2,7, come comunicato dall'Osservatorio Vesuviano, è stato seguito da un altro evento sismico di magnitudo 2,3 nell'area dell'Accademia Aeronautica, verificatosi alle 4,13 di questa mattina, alla profondità di 1,7 km. L'evento è stato seguito da uno sciame sismico di 4 scosse avvenute sempre nella stessa area, di magnitudo compresa tra 0,1 e 1,7 tra le 4,15 e le 4,21. Alcuni di questi eventi sono stati accompagnati da boati avvertiti dai residenti dell'area prossima all'epicentro, tra la Solfatara ed Agnano Pisciarelli. Nel pomeriggio di ieri a partire dalle 15,16 si era registrato un altro sciame di venti scosse che si era concluso alle 22,16, così come ha informato il sindaco di Pozzuoli, Vincenzo Figliolia, sui dati inviati dall'Osservatorio Vesuviano. I referenti dell'Osservatorio hanno comunicato la conclusione dello sciame sismico di questa mattina alle ore 7,23. In una nota l'amministrazione comunale di Pozzuoli comunica alla cittadinanza il divieto di avvicinarsi all'area di emissione di fluidi di Pisciarelli per il pericolo di emissioni di fango ad alta temperatura. In considerazione di cio' l'Amministrazione insieme alla Protezione Civile del comune di Pozzuoli è impegnata a garantire alla popolazione un costante aggiornamento sull'evoluzione dei fenomeni con il fine di fronteggiare qualsiasi eventuale situazione critica. In caso di necessità è possibile chiamare la centrale operativa del Comando di Polizia Municipale ai seguenti numeri: 0818551891 - 0815264470. In una nota anche il sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione, ha rassicurato i suoi concittadini che hanno avvertito le scosse di natura bradisismica sul costante monitoraggio degli eventi sismici. (ANSA).