Natale e solidarietà, 10mila pacchi alimentari "anti-covid"

NAPOLI, 20 DIC - Tonnellate di beni di prima necessità, ben 10mila pacchi, contenenti olio, pasta, passate di pomodoro e altri generi alimentari per bambini, sono stati distribuiti, tra Napoli e provincia a migliaia di famiglie bisognose dalla Marican, azienda fondata dal compianto Mario Canciello, ora gestita dai figli, grazie alla collaborazione avviata dalla figlia, Angela Canciello e Asia Maraucci, presidente dell'Osservatorio "La Battaglia di Andrea", che, insieme hanno avviato una vera e propria maratona di beneficenza per restituire dignità e anche un pò di calore a chi purtroppo é in difficoltà a causa di questa pandemia.

"Sostegno condivisione e comprensione - dichiara Angela Canciello - questi i tre presupposti che ci consentono di stare accanto a coloro che più ne hanno bisogno, nell'auspicio che ci siano tante altre iniziative simili. È volontà di tutti migliorare la vita del prossimo, viviamo un momento delicato e non possiamo esimerci dallo stare accanto a chi necessita del nostro appoggio". Angela Canciello invita anche altre aziende ad avviare iniziative simili: "Insieme potremmo aiutare tante altre famiglie indigenti".

Nei prossimi giorni la distribuzione continuerà, per far arrivare cibo a famiglie di disabili e ad enti dell'area nord di Napoli attraverso "La Battaglia di Andrea": "Stiamo spendendo tutte le nostre energie in questo progetto, - dice Asia Maraucci - per dare quante più persone è possibile la possibilità di vivere comunque un Natale difficile all'insegna dell'amore".

