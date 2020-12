Covid: folla ragazzi in strade Caserta nonostante divieti

(ANSA) - CASERTA, 20 DIC - Folla di ragazzi ieri sera nelle strade del centro a Caserta, ma anche, seppur in misura minore, ad Aversa e Santa Maria Capua Vetere, nonostante le ordinanze dei sindaci dei tre Comuni che vietavano assembramenti e stazionamenti, limitandoli al massimo ai familiari conviventi, con coprifuoco a partire dalle 22 e divieto assoluto (in vigore dalle 11 di mattina) di vendere e consumare bevande alcoliche e analcoliche, esclusa l'acqua, nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.

I tre sindaci Carlo Marino (Caserta), Alfonso Golia (Aversa) e Antonio Mirra (Santa Maria Capua Vetere) avevano concordato il contenuto delle ordinanze con prefetto e forze dell'ordine nel corso del comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, ma i dispositivi hanno retto solo parzialmente visto l'altissimo numero di persone, perlopiù adolescenti e ventenni, che hanno invaso le strade centrali delle tre città, assembrandosi, come è avvenuto a Caserta, per comprare alcol e altre cose da bere o mangiare. La Polizia Municipale di Caserta guidata da Luigi De Simone ha controllato una dozzina di esercizi commerciali, sanzionando un noto bar del centro, che dovrà star chiuso per 24 ore e pagare la sanzione, perché vendeva bevande dopo l'orario consentito.

Tante famiglie hanno invaso il corso ad Aversa, dove i vigili urbani agli ordini di Stefano Guarino, hanno pattugliato le strade usando anche lampeggianti per evitare assembramenti.

Minore, rispetto alle scorse settimane, l'afflusso di persone, e soprattutto di ragazzi, provenienti da altri comuni; ma nelle ore della movida, nonostante quasi tutti i bar fossero chiusi, tanti giovani si sono riuniti in piazza Paul Harris, area pico illuninata e priva di negozi divenuta ultimamente luogo di ritrovo per comitive di adolescenti. Tanti ragazzi in strada anche a Santa Maria Capua Vetere, dove la polizia municipale, con tutti i bar del centro chiusi, ha bloccato anche l'unico distributore di bevande presente. Dopo le 22 le strade si sono svuotate. (ANSA).