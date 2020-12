Covid: folla in strada a Napoli,file all'esterno dei negozi

(ANSA) - NAPOLI, 20 DIC - Tanta gente in strada a Napoli nell'ultima domenica prima delle feste natalizie e soprattutto prima che si torni in zona rossa dal 24 dicembre, come prevedono le misure varate dal Governo, con la chiusura dei negozi. Dal quartiere Vomero, passando per via Toledo e via Chiaia, con il passare delle ore è cresciuto il numero dei napoletani, quasi tutti con mascherina, che si sono riversati in strada per gli ultimi acquisti o anche solo per godere della bella giornata di sole. File fuori a molti negozi, nelle quali è più difficile mantenere il distanziamento, ma anche all'esterno di diversi bar. Sconcerto tra i cittadini quando dalle ore 11, i lavoratori dei bar hanno comunicato alla clientela che non si poteva più effettuare la vendita, nemmeno d'asporto, di bevande alcoliche e analcoliche, caffè compreso, in virtù dell'ordinanza emessa ieri dal presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. Parole che hanno lasciato di stucco i cittadini. Ma in molti bar, dopo un po' di esitazione, si è tornato a vendere almeno il caffè.

"Se possiamo vendere solo la bottiglia d'acqua che senso ha stare aperti - ha detto Enzo, proprietario di un bar - De Luca ci sta facendo impazzire con tutte queste ordinanze. Il Governo deve intervenire: perché noi in Campania dobbiamo essere così penalizzati a differenza di chi lavora in un'altra regione?". Al momento, nonostante i grandi flussi di persone, non si registrano particolari situazioni di criticità. Ingente la presenza di forze dell'ordine, sia a piedi che con volanti, a controllare che non di verifichino assembramenti. (ANSA).