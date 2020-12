Covid: due messe per ricordare vittime nel Napoletano

(ANSA) - TORRE DEL GRECO, 20 DIC - Domani, lunedì 21 dicembre, alle 18 Torre del Greco (Napoli) si ferma per pregare e rendere omaggio alle vittime del Covid. Spente le luminarie in tutte le strade della città, saranno le campane - che suoneranno all'unisono - a ricordare donne e uomini torresi che hanno perso la vita tra marzo e dicembre a causa del Coronavirus: 58 le vittime fino ad oggi.

A unire le famiglie colpite dal lutto, sarà la preghiera: due messe solenni saranno celebrate in contemporanea nella parrocchia di Santa Maria La Bruna e in quella di Santa Maria del Popolo, dove sarà accolto un numero limitato di parenti delle persone defunte a causa della pandemia. Infatti saranno mogli, mariti, figli, genitori o fratelli delle 58 vittime torresi gli unici a poter presenziare alle funzioni, nel rispetto del distanziamento e delle limitazioni anti contagio.

Al loro fianco ci saranno il decano don Salvatore Accardo, il parroco don Rosario Borrelli, il sindaco Giovanni Palomba e l'assessore alla Cultura Enrico Pensati, promotori dell'iniziativa.

Sarà possibile seguire in diretta le due celebrazioni: fin dalle 17.45, grazie al regista Carmine Garofalo - che metterà gratuitamente a disposizione tecnici e attrezzature di Tele Torre e Italiamia - sarà garantito un collegamento da entrambe le chiese. La telecronaca dell'evento sarà invece affidata alla giornalista Mariella Romano.

La diretta sarà trasmessa in chiaro sul canale 274 del digitale terrestre. Per seguire dal web, sarà possibile collegarsi al sito mariellaromano.it oppure sulle pagine Facebook delle due parrocchie. (ANSA).