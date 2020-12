Natale: in Campania verso stop vendita alcolici dopo le 23

(ANSA) - POMPEI, 19 DIC - Il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, annuncia un'ordinanza regionale che vieterà la vendita di alcolici dopo le ore 23 e altre restrizioni. A margine di una iniziativa a Pompei ha chiesto ai cittadini: "datemi una mano per uscire a testa alta da questa seconda ondata, stiamo già uscendo prima e meglio rispetto alle altre regioni, ma in questa fase dobbiamo essere più prudenti, perché, rispetto agli altri, la Campania ha una densità di popolazione più elevata e per questo basta pochissimo per perdere questo attuale vantaggio. Questo sarà un Natale, dobbiamo tutelare la salute dei nostri figli e degli anziani''.

(ANSA).