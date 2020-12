De Magistris revoca ordinanza contro assembramenti

(ANSA) - NAPOLI, 19 DIC - Il sindaco Luigi de Magistris revocherà l'ordinanza con cui si indicavano alcune strade e piazze che le forze dell'ordine avrebbero potuto chiudere in caso di assembramenti. ''Era stata emessa in vista del rientro della Campania da domani in zona gialla - dice il sindaco all'ANSA - Abbiamo lavorato tutta la mattina al provvedimento per aiutare la ripresa economica ed evitare il rischio di assembramenti, poi è arrivata l'ordinanza del presidente De Luca che ci mantiene in zona arancione. Tutto ciò denota mancanza di rispetto nei confronti di sindaci, prefetti e forze dell'ordine cui poi viene chiesto di controllare il territorio''. (ANSA).