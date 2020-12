Pompei: visite on-line sulle note di Morricone

(ANSA) - POMPEI, 18 DIC - Visite guidate online in attesa della riapertura dei musei e dei luoghi d'arte. Il Parco archeologico di Pompei propone un nuovo portale di interazione con l' arte contemporanea, un suggestivo omaggio musicale sulle note di Ennio Morricone, il saluto e un videoracconto dei siti archeologici dedicato ai più piccoli, del topo-giornalista più amato dai bambini, Geronimo Stilton, e promozioni per l'ingresso ai siti, per un'accoglienza sempre più inclusiva.

Il 21 dicembre si inaugura il progetto "Pompeii Commitment.

Materie archeologiche" con la messa on -line del portale e centro di ricerca digitale www.pompeiicommitment.org, dedicato all'arte contemporanea e basato sullo studio e sulla valorizzazione delle "materie archeologiche" custodite nelle aree di scavo e nei depositi di Pompei.

Il progetto è finalizzato alla costituzione progressiva di una collezione di arte contemporanea per il Parco Archeologico di Pompei e nasce sotto la direzione scientifica di Massimo Osanna e a cura di Andrea Viliani, Responsabile e Curatore del Crri-Centro di Ricerca del Castello di Rivoli Museo d'Arte Contemporanea, con la partecipazione di Stella Bottai e Laura Mariano.

Le note di "Love Theme for Nata", celebre brano della colonna sonora del film "Nuovo Cinema Paradiso", saranno l' augurio speciale per le festività da parte del Parco archeologico di Pompei, oltre che un omaggio al grande compositore Ennio Morricone. L' esecuzione dal vivo del brano - a cura di due nomi internazionali della musica jazz contemporanea, Rosario Giuliani al sax e Luciano Biondini alla fisarmonica. Il progetto è stato realizzato grazie alla collaborazione del Saint Louis College Of Music di Roma.

Infine, per i più piccoli, un nuovo video-racconto di Geronimo Stilton, per andare alla scoperta delle abitazioni antiche del territorio vesuviano (ANSA).