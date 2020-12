Napoli:Sarracino (Pd),sintonia a tavolo su temi per comunità

(ANSA) - NAPOLI, 18 DIC - "Il Partito Democratico è estremamente soddisfatto dell'incontro che abbiamo tenuto oggi con le altre forze politiche che sostengono il governo a livello nazionale. Rileviamo un'ampia sintonia sulle questioni da mettere in campo nei prossimi mesi per le nostre comunità". Lo afferma il segretario del pd di Napoli Marco Sarracino al termine del primo tavolo della possibile coalizione del centrosinistra con il M5S per le elezioni comunali a Napoli.

Il tavolo ha affrontato i temi dal Next generation per Napoli alla crisi del bilancio comunale: "La crisi - spiega Sarracino - ha purtroppo evidenziato le numerose problematiche che vi sono al sud: affrontare e combattere le diseguaglianze sociali e riorganizzare la ripresa ed il sostegno per le nostre imprese, è una priorità. Il recovery fund sarà una opportunità che le nostre classi dirigenti non potranno sprecare. Cogliamo con favore l'impegno collettivo delle nostre forze parlamentari ad un maggior sostegno nei confronti dei comuni in collaborazione con il Governo. Ragionare di misure speciali per le nostre città non può più essere un tabù. Il fatto che oggi ci si ritrovi a discuterne in maniera unitaria e senza divisioni, è un buon auspicio per il sud e per Napoli". Lunedì il Pd sarà in un secondo tavolo che comprenderà tutte i 15 rappresentanti di liste civiche e dei partiti che hanno fatto parte della coalizione a sostegno di Vincenzo De Luca alle elezioni regionali. (ANSA).