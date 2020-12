Napoli Coffee challenge, premi alla Camera di Commercio

(ANSA) - NAPOLI, 18 DIC - E' il "Bar Mexico", con il caffè Passalacqua il primo classificato del "Napoli Coffee Challenge", concorso ideato per valorizzare una delle eccellenze alimentari della città. da Mauro Illiano e Renato Rocco.

La premiazione si è svolta alla Camera di Commercio, dopo una valutazione di degustatori professionisti.

Al secondo posto si è classificato "U bar" (caffé Verre), al terzo "Chalet Ciro" (caffè Toraldo).

Il presidente della Camera di Copmmercio Ciro Fiola ha sottolineato l'importanza della formazione nel campo per la figura professionale del barista.

Premi speciali per il miglior servizio sono stati assegnati a " Ke Kafé" ( caffè Kremoso) , mentre quale "location più bella" è stato premiato il : "Gran Caffè la Caffettiera" ( caffè Kimbo)- (ANSA).