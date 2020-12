Innovazione:battaglia contro Covid anche con tecnologia Uvgi

(ANSA) - NAPOLI, 18 DIC - "Una tecnologia innovativa che risponde alla pandemia attualmente in atto in tutto il mondo". È questo il punto di forza, come sottolinea Paolo Intennimeo, responsabile del progetto Stericlair dell'azienda ECS - Extra Corporeal Solutions Srl, con sede a Salerno, che progetta e produce sistemi UVGI.

Dapprima rivolta al campo prettamente medico-sanitario, l'azienda - è stato rilevato oggi in un incontro - ha ampliato la gamma di prodotti dopo l'emergenza Covid-19. L'aspetto innovativo dei prodotti Stericlair è che viene utilizzata la tecnologia UVGI che, tramite l'esposizione controllata dei microorganismi ai fasci di raggi UV-C delle lampade germicide, offre "un'altissima percentuale di abbattimento della carica batterica senza la necessità di ricorrere alla diffusione di gas potenzialmente letali come l'ozono" come è stato spiegato.

Alcuni sterilizzatori di aria, di contro, utilizzano il metodo dell'emissione massiccia di ozono in spazi chiusi per l'abbattimento della carica batterica. Dunque, dicono all'Ecs, è altamente sicuro. Inoltre, la stessa manutenzione del dispositivo è pratica e veloce. Il filtro antipolvere è fissato magneticamente all'apparecchio ed è sufficiente afferrarlo e sostituirlo con quello nuovo al suo posto. Questa operazione va effettuata ogni 15 giorni. Le lampade UV-C, invece, hanno un'aspettativa di utilizzo di 9mila ore.

L'azienda,ha anche pensato all'aspetto estetico e al design.

E' possibile, infatti, personalizzare tutte le unità Stericlair.

Il cliente può inviare la propria grafica preferita e verrà applicata direttamente in fabbrica. Insomma, ogni ambiente, con Stericlair potrà essere confortevole, sicuro e anche piacevole da vivere. (ANSA).