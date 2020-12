Ex sindaco arrestato nel Salernitano, processo il 18 gennaio

(ANSA) - SALERNO, 18 DIC - Prenderà il via il prossimo 18 gennaio il procedimento giudiziario nei confronti di Massimo Cariello, ex sindaco di Eboli (Salerno) che si trova agli arresti domiciliari dallo scorso 9 ottobre per corruzione ed abuso d'ufficio. Il gip Alfonso Scermino, dopo aver esaminato la richiesta formulata dal pubblico ministero, ha disposto di procedere con giudizio immediato, fissando la prima udienza. Nelle scorse settimane era stata anche respinta la richiesta di scarcerazione presentata dagli avvocati Cecchino Cacciatore e Costantino Cardiello. A inizio novembre, invece, Cariello aveva rassegnato le dimissioni dalla carica di sindaco, facendo scattare l'iter per il commissariamento e l'arrivo del commissario prefettizio Antonio De Iesu. (ANSA).