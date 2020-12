Droga: cc, sequestro record per Ischia,1 chilo di hashish

(ANSA) - ISCHIA (NAPOLI), 18 DIC - Sequestro record di droga ad Ischia dove i carabinieri del Nucleo Operativo, coordinati dal capitano Angelo Mitrione, hanno arrestato un 50enne incensurato di Barano che nascondeva in giardino 1 chilogrammo di hashish (suddiviso in 10 panetti con il marchio King), un bilancino di precisione e 750 grammi di cocaina. Quello di oggi è il maggior quantitativo di cocaina sequestrato sull'isola negli ultimi dieci anni.

Le dosi già confezionate e pronte allo smercio - oltre 60 - erano nascoste in un barattolo, occultato all'interno della cuccia del cane mentre il resto della droga, quella ancora da tagliare e confezionare, era occultata in un bidone di plastica tra le sterpaglie del giardino; si presume che l'ingente quantitativo di stupefacenti fosse destinato alla vendita per le imminenti festività.

L'uomo dopo l'arresto è stato trasferito nel carcere di Poggioreale. (ANSA).