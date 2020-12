Cristiana Dell'Anna debutta nella musica con 'Carpe D.M.'

(ANSA) - ROMA, 18 DIC - Cristiana Dell'Anna, già nel cast della serie Gomorra nei panni della caparbia, abile e perfida Patrizia, debutta nel mondo della musica con "Carpe D.M.", un intenso d'amore composto dal musicista napoletano Carlo Lomanto, in distribuzione sul mercato digitale.

L'attrice ha messo in note una sua poesia dedicata agli amori fugaci che muoiono ancora prima di nascere, ma rimangono racchiusi per sempre negli angoli più intimi della nostra memoria. L'arrangiamento del brano è stato curato dal polistrumentista Andrea Pistilli che ha suonato la chitarra e il bandoneon a fiato; la registrazione nell studio T Recs di Roma sotto la direzione del producer Tony Puja. La produzione esecutiva è di Marco de Antoniis per la Flender Produzioni.

