Ambiente: controlli CC ai Regi Lagni, 13 denunciati

(ANSA) - NAPOLI, 18 DIC - I carabinieri forestali hanno denunciato 13 persone ed eseguito tre sequestri, elevando multe per 51 mila euro, nel corso dei controlli effettuati nel mese di dicembre sugli sversamenti illeciti e l' abbandono di rifiuti nei Regi Lagni, i canali artificiali che attraversano ampie zone della Campania e convogliano le acque alte verso il mare.

I militari, che hanno operato con personale dell' ARPAC, agenzia regionale per l' ambiente hanno individuato fattori di inquinamento delle acque dovuti probabilmente a: - scarichi di reflui industriali illegali; scarichi di aziende agricole-zootecniche. scarichi di reflui della rete fognaria e addirittura di interi tronchi di rete fognaria non collegati ad impianti di depurazione; Inoltre , è stato riscontrato l' abbandono incontrollato di rifiuti di ogni genere, sversati sulle sponde ed all'interno dei canali Una valutazione definitiva sui fattori di inquinamento dei Regi Lagni, sarà data comunque al termine dei controlli, che sono ancora in corso e continueranno nelle prossime settimane.

