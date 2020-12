De Luca: sono indignato,manca decisione chiara come Germania

(ANSA) - NAPOLI, 17 DIC - "Sono irritato e indignato perché nel nostro Paese non si riesce mai ad avere una misura chiara e che si continuano a prendere mezze misure di demagogia e che allungano i tempi della crisi. Prendano una decisione chiara e forte, come la Germania". Così il presidente della Regione Vincenzo De Luca."Mi è capitato di ascoltare esponenti di governo secondo cui dobbiamo consentire alle persone anziane di andare in famiglia. Non è un atto di generosità, è un atto di idiozia, di irresponsabilità. Se facciamo venire a casa nelle feste i nostri anziani, nella gran parte dei casi li condanniamo alle terapie intensive a gennaio". (ANSA).