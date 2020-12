Al Trianon la luce d'artista firmata Mimmo Paladino

(ANSA) - NAPOLI, 17 DIC - Una nuova luce 'd'artista' si accende a Forcella. È la lampada donata da Mimmo Paladino, da lui disegnata per il Trianon Viviani e il suo quartiere.

Il teatro della Canzone napoletana l'ha installata sulla facciata all'esterno, in prossimità della nuova insegna, anch'essa disegnata dal maestro della transavanguardia.

Prossimamente sarà collocata anche un'altra lampada all'interno dell'atrio del teatro diretto da Marisa Laurito.

Nel pomeriggio l'accensione , in concomitanza con l'avvio delle illuminazioni natalizie, a Forcella e in via Tribunali, promosse dalla fondazione Banco di Napoli, presieduta da Rossella Paliotto, nel quadro della collaborazione attiva tra le due istituzioni.

«La luce mi interessa in modo particolare - spiega Paladino -: ho fatto altri lavori con la luce, poco conosciuti, scintille occasionali per avventure non sempre ricercate. La lanterna ricorda mille cose, come la lanterna magica. E la magia è il senso del teatro». «Questo lavoro è nato per amicizia con Marisa Laurito - prosegue l'artista -, ma è comunque un atto di amicizia, passione e amore per Napoli e soprattutto di quella particolare zona della città che è Forcella».

«Approfittando della pausa forzata, il Trianon Viviani sta lavorando a una nuova illuminazione dei suoi spazî pubblici, grazie al sostegno dell'Enel - afferma Marisa Laurito - e la lampada che ha disegnato espressamente per noi il grande artista Mimmo Paladino, che ringrazio sentitamente, è anche una luce simbolica che si accende nel quartiere, per affermare una nuova presenza delle istituzioni e che neanche la pandemia può spegnere la magia e la luce del teatro». (ANSA).