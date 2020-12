Liitiga armato, arrestato dalla Polizia Municipale

(ANSA) - NAPOLI, 16 DIC - Un uomo armato di pistola. del quale non è stato reso noto il nome, è stato arrestato dalla Polizia Municipale di Napoli, intervenuta per sedare una rissa nei pressi della stazione della Metropolitana di Chiaiano.

Una pattuglia della Municipale è intervenuta in via Emilio Scaglione, dove era in corso una lite tra due persone.

L' uomo, di 40 anni, si è scagliato contro gli agenti, che lo hanno bloccato e si sono accorti che era in possesso di una "Beretta" calibro 7.65 con matricola cancellata e sei colpi nel caricatore.

L' arrestato è stato trasferito nel carcere di Poggioreale.

