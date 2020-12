Inter-Napoli 1-0, per gli azzurri sconfitta immeritata

(ANSA) - NAPOLI, 16 DIC - Grandi parate di Handanovic, Mertens si infortuna, Insigne espulso, palo di Petagna; per l'Inter rigore di Lukaku. E' questo in poche battute il film di Inter-Napoli, partita vinta dai nerazzurri. Gli azzurri hanno giocato bene, perdendo immeritatamente la gara svoltasi al Meazza. Domenica, contro la Lazio al San Paolo l'occasione per il riscatto. (ANSA).