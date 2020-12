Covid:due morti a Torre del Greco, totale sale a 57 decessi

(ANSA) - TORRE DEL GRECO, 16 DIC - Altri due morti tra i soggetti positivi al Covid-19 a Torre del Greco (Napoli). Ad annunciarlo è il sindaco della città vesuviana, Giovanni Palomba, al termine del consueto punto al Centro operativo comunale di stanza a palazzo Baronale. Il primo cittadino, sentite Asl Napoli 3 Sud e unità di crisi regionale, ha annunciato che a perdere la vita sono stati P.P. di 83 anni e V.A. 62 anni, il primo in isolamento domiciliare e l'altro in ospedale. Sale dunque a quota 57 il numero complessivo dei torresi che hanno perso la vita a causa del Coronavirus da inizio pandemia.

Si registrano inoltre sette nuovi casi di positività al tampone e 29 guarigioni tra i cittadini in precedenza risultati contagiati. Sulla scorta di questi dati, scende sotto quota 400 il numero complessivo dei soggetti ancora positivi, arrivando a quota 394, di cui 31 in regime ospedaliero. (ANSA).