Avvocati: Marco Campora presidente Camera Penale Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 16 DIC - Sarà un organismo "inclusivo e proiettato verso i giovani, che in questo momento hanno particolare bisogno di supporto" quello presieduto dall'avvocato Marco Campora che oggi, con 145 voti, è stato eletto presidente della Camera Penale di Napoli.

"Sono state elezioni difficili, segnate dal particolare momento pandemico che stiamo vivendo, - ha detto il neo presidente - ciononostante si è registrata una delle affluenze più alte degli ultimi anni".

"Abbiamo in serbo importanti progetti - ha annunciato l'avvocato Campora, visibilmente soddisfatto - che porteremo a compimento confrontandoci". Poi un ringraziamento in particolare all'avvocato Domenico Ciruzzi, che definisce il suo maestro, insieme con il professore Alfonso Furgiuele.

"Il mandato ci consente di svolgere un buon lavoro per i prossimi due anni - ha commentato il neo tesoriere Errico Frojo - ci impegneremo per assicurare la nuova unità dei penalisti".

La squadra di Marco Campora sarà composta da Angelo Mastrocola (segretario), Errico Frojo (tesoriere) e da Marco Bello, Valerio Esposito, Guido Furgiuele, Claudia Milone, Raffaele Minieri e Leopoldo Perone. Il collegio dei probiviri sarà invece composto dagli avvocati Pasquale Coppola, Domenico Di Criscio e Giovanni Battista Vignola. (ANSA).