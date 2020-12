35 kg di sigarette estere sequestrate a Scampia

(ANSA) - NAPOLI, 16 DIC - Oltre 35 chili di sigarette estere di contrabbando sono state sequestrate ieri dalla Polizia in un parcheggio in via Piero Gobetto, nel quartiere Scampia, a Napoli.

Due agenti dei commissariati Secondigliano e Scampia fuori servizio hanno notato una persona a bordo di un'auto che, dopo essersi affiancata ad un'altra auto in sosta, ha prelevato dal portabagagli di quest'ultima 6 scatole contenenti numerose stecche di sigarette.

Un 20 enne di Napoli, già denunciato in passato è stato denunciato per contrabbando e multato per aver utilizzato un veicolo sottoposto a sequestro. Inoltre, è stato sanzionato per guida senza patente e per inottemperanza alle misure anti Covid-19. (ANSA).