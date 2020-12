Covid: in Campania curva contagi in leggero rialzo

(ANSA) - NAPOLI, 15 DIC - Leggero rialzo, in Campania, della percentuale tamponi esaminati - persone positive al Covid. Nelle ultime 24 ore, secondo quanto rende noto l'Unità di crisi della Regione Campania sono 647 i positivi - 68 sintomatici - su 8.441. La percentuale è pari 7.66%, negli ultimi giorni si era attestata sullo 7.03%.

Cinquanta i decessi 50 - 22 deceduti nelle ultime 48 ore e 28 deceduti in precedenza ma registrati ieri; - mentre in netto aumento i guariti, 3.025.

;Questo il report posti letto su base regionale: Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656; Posti letto di terapia intensiva occupati: 123; Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (Posti letto Covid e Offerta privata) Posti letto di degenza occupati: 1.720. (ANSA).