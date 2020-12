Fede trasferito in Covid residence Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 14 DIC - Il giornalista Emilio Fede è stato trasferito stamattina nel Covid residence della ASL 1 di Napoli, nel quartiere Ponticelli, per completare il periodo di isolamento fiduciario, dopo che è risultato positivo al Covid-19.

La positività è stata accertata da un test eseguito 10 giorni fa. Fede è asintomatico ed in buone condizioni ed ha trascorso finora l' isolamento fiduciario in un albergo del lungomare di Napoli.

L' albergo sta per chiudere nel periodo delle festività natalizie. Di qui il trasferimento dell' ex direttore del Tg4 nel Covid residence, a bordo di un automezzo della ASL 1.

Fede sta scontando un residuo di pena ai domiciliari ed è autorizzato a spostamenti dalle 6 alle 22. (ANSA).