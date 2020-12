Trenta chili di droga sequestrati dalla Polizia a Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 12 DIC - Circa 30 chili di droga sono stati sequestrati nel pomeriggio di ieri dalla Polizia a Napoli.

Gli agenti della Squadra Mobile hanno intercettato in via Miano, alla periferia nord della città, un'auto con 30 panetti di hashish del peso di circa 20 kg. a bordo.

Alla guida c' era il 46 enne Vincenzo Schisano, già denunciato in passato, che è stato arrestato.

Nella sua abitazioni i poliziotti hanno trovato altri 12 panetti di hashish del peso di circa 1,2 kg; 380 grammi di cocaina, 1,4 kg circa di marijuana, un bilancino e materiale per il confezionamento della droga.

Nel garage, Schisano custodiva altri 45 panetti di hashish del peso di circa 6,7 kg, ed 830 grammi di sostanza da taglio, oltre a 7 cartucce calibro 45 e a due rilevatori di microspie.

(ANSA).