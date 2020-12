Covid: Stazione Napoli; in corso controlli, scarso movimento

(ANSA) - NAPOLI, 12 DIC - Scarso movimento di viaggiatori e nessuno tampone rapido ancora eseguito, fino alle 12.30, alla Stazione di Napoli Centrale, dove sono in atto i controlli anti Covid-19 ai passeggeri in arrivo, disposti con l'ordinanza firmata dal presidente della Giunta regionale, Vincenzo De Luca Una tenda è stata allestita dalla Asl Napoli 1, con la collaborazione di RFI (Rete Ferroviaria italiana, del Gruppo FS) per l' esecuzione di tamponi rapidi e molecolari ai passeggeri con temperatura corporea superiore ai 37,5 gradi. Al lavoro sei volontari della Protezione civile regionale con un medico.

Napoli Centrale è poco frequentata e presidiata dai militari dell'operazione "Strade sicure e della Polfer. L'altoparlante ripete appelli per il rispetto del distanziamento sociale e ad indossare le mascherine.. (ANSA).