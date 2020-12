Chiesa:Napoli;oggi l'annuncio,verso nomina vescovo Battaglia

(ANSA) - NAPOLI, 12 DIC - Oggi sarà annunciato il nuovo vescovo di Napoli. La Curia nella notte ha convocato i giornalisti per le ore 12 (il clero alle 11.45) nel salone del Palazzo Arcivescovile per un "importante annuncio" del cardinale Crescenzio Sepe, arcivescovo della città dal 2006 e in prorogatio. Il suo successore, secondo indiscrezioni di stampa, dovrebbe essere Domenico Battaglia, 57 anni, calabrese, vescovo di Cerreto Sannita-Telese-Sant'Agata dei Goti (Benevento) dal 2016. Ieri Battaglia avrebbe anche incontrato Sepe in Curia a Napoli. (ANSA).