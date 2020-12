Violenza genere, comunità minori dona panchina a Procura Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 11 DIC - E' stata realizzata "a mano" dai ragazzi della comunità alloggio per minori "Il dono della semplicità" di Orta di Atella, che si trova in provincia di Caserta, la panchina rossa, simbolo del rifiuto di ogni forma di violenza di genere, donata oggi alla Procura della Repubblica di Napoli che ha scelto di collocarla davanti all'ingresso della palazzina che ospita gli uffici della IV sezione, i cui magistrati si occupano proprio di "violenza di genere e tutela della fasce deboli della popolazione".

Lo slogan scelto dai ragazzi della comunità è "L'amore non alza le mani ma ti prende per mano", e la panchina, realizzata in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, sotto la guida della responsabile della struttura, la dottoressa Monica De Cicco - è interamente artigianale, di legno e dipinta dai minori ospiti della comunità, con il numero di pubblica utilità anti violenza e stalking 1522 impresso con vernice bianca, collegato alla rete dei centri anti violenza e alle altre strutture per il contrasto alla violenza di genere presenti sul territorio. (ANSA).