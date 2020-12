Natale: Napoli; niente luminarie, risorse in beneficenza

(ANSA) - NAPOLI, 10 DIC - Non ci saranno quest'anno nelle strade di Napoli le tradizionali luminarie natalizie. Il Comune di Napoli ha infatti deciso, visto il momento difficile che la città sta vivendo a causa della crisi sanitaria, sociale ed economica legata all'epidemia da Covid, di illuminare un monumento, un palazzo, un luogo simbolo in ogni quartiere e di destinare le risorse per le luminarie a iniziative di solidarietà. ' 'Le risorse che tradizionalmente abbiamo sempre destinato a luminarie e ai fuochi d'artificio a Castel dell'Ovo - ha detto il sindaco Luigi de Magistris, a Radio Crc - le useremo per realizzare iniziative solidali in tutti i quartieri. Daremo messaggi di un Natale che è soprattutto solidarietà, amore, natività: valori che sono stati un pò smarriti nel corso degli anni a causa del frenetico consumismo universale. E' giusto - ha concluso - che quest'anno ci sia un Natale all'insegna del calore familiare, umano, della sobrietà e dell'attenzione nell'utilizzare le poche risorse economiche a disposizione''.

(ANSA).