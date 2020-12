Napoli:de Magistris, mi auguro città non finisca nel baratro

(ANSA) - NAPOLI, 10 DIC - ''Non voglio credere che alla fine prevalga la volontà politica di trascinare la città nel baratro ed è per questo che sono ottimista perché penso che le persone alla fine, oltre ad avere interessi politici e di parte, hanno una coscienza''. Lo ha detto il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, a Radio Crc, nel giorno in cui il Consiglio comunale è chiamato ad approvare il bilancio di previsione. Una seduta 'a rischio' perché de Magistris in aula non ha più una maggioranza numerica. Rispetto alla possibilità che il bilancio non passi aprendo la strada all'arrivo di un commissario di governo, de Magistris si è detto ''preoccupatissimo perché Napoli avrebbe una botta definitiva e non so quando si potrebbe riprendere''.

