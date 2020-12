Covid: Napoli; a casa Hysai e Rrhamani di nuovo positivi

(ANSA) - NAPOLI, 10 DIC - I calciatori del Napoli Elseid Hysai e Amir Rrhamani sono risultati nuovamente positivi al covid19. Ne dà notizia la società.

I due erano risultati positivi una prima volta dopo le partite con le rispettive nazionali per poi tornare negativi lo scorso 2 dicembre. Rrhamani e Hysaj si erano quindi aggregati al gruppo negli ultimi giorni, avevano partecipato agli allenamenti con i compagni e stasera si sarebbero seduti in panchina nel match di Europa League contro la Real Sociedad. Al tampone effettuato ieri mattina, però, i due sono risultati nuovamente positivi al virus e sono stati posti immediatamente in isolamento domiciliare in attesa di un nuovo tampone. Tutti negativi i tamponi del resto della squadra e dello staff tecnico. (ANSA).