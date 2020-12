Stalking: a Ischia indagati quattro minorenni

(ANSA) - ISCHIA, 09 DIC - Quattro minorenni di Ischia sono indagati per stalking ai danni di alcuni coetanei e di uno in particolare, denigrato e minacciato anche attraverso i social network. Tra agosto e settembre scorso i quattro avrebbero creato dei profili social prendendo di mira con insulti omofobi, foto porno e minacce alcuni ragazzi del posto; uno di loro è stato particolarmente colpito con la creazione di un profilo Instagram in cui sono state pubblicate foto del ragazzo fatte a sua insaputa e con chiari riferimenti a sfondo sessuale, inviandogli anche minacce ed insulti ed in qualche caso anche inviti al suicidio che, secondo le indagini condotte dalla procura della Repubblica dei minori di Napoli, sono stati rivolti anche di persona quando i quattro indagati si sono incontrati con il giovane ed alcuni suoi amici.

Dopo questo episodio il giovane oggetto dello stalking, stanco delle minacce e degli insulti, ha lasciato la sua abitazione e dopo essere stato rintracciato dai genitori vi restava chiuso per giorni per il grave stress accumulato.

I genitori dei ragazzi vittime dello stalking, dopo aver chiesto più volte ai quattro indagati di smettere di perseguitare i figli, si sono rivolti alla autorità giudiziaria che ha iscritto i quattro giovani nel registro degli indagati (ANSA).