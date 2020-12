Rogo in appartamento nel Casertano, coppia anziani in salvo

(ANSA) - CASERTA, 09 DIC - Paura nella notte a Pignataro Maggiore, nel Casertano, per un incendio che ha interessato un appartamento posto al quarto e ultimo piano di uno stabile al cui interno vivevano una coppia di anziani tratti in salvo dai vigili del fuoco di Caserta - distaccamento di Teano - intervenuti sul posto. Le fiamme si sono sviluppate sul balcone, danneggiando suppellettili e anche il contatore del gas; i pompieri hanno però impedito che l'incendio si propagasse all'interno dell'abitazione. Poco dopo sono arrivati anche i tecnici della rete gas che ha provveduto a mettere in sicurezza l'impianto (ANSA).