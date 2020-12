Champions: Gattuso, contro il razzismo servono gesti forti

(ANSA) - NAPOLI, 09 DIC - "E' difficile rispondere e giudicare un momento in cui non c'eri, bisogna trovarsi lì per capire, ma sicuramente per combattere il razzismo bisogna dare sempre segnali forti e ieri lo è stato". Lo ha detto l'allenatore del Napoli Rino Gattuso commentando l'abbandono del campo in Champions League da parte di Psg e Istanbul Basaksehir per parole razziste usate dal quarto uomo.

"Chi ha deciso - ha detto Gattuso - ha deciso in buona fede e per combattere il razzismo. Sicuramente non è stata una bella storia di calcio quella che abbiamo visto ieri". (ANSA).