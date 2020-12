Napoli: Clemente, io candidata sindaco? Porta sempre aperta

(ANSA) - NAPOLI, 08 DIC - "Oggi la candidatura mi fornisce la forza di essere un assessore migliore ed essere più presente, mettendo in sicurezza le cose importanti. In questo momento la donna sta vedendo i giusti riconoscimenti e mette in campo la cultura della cura e del dialogo con il suo fare impegnato. Sarà la città di Napoli a decidere, ad essere convincente sarà un metodo orizzontale dove comitati, quartieri e associazioni decidono su idee e programmi, con una figura che non è solo garanzia di esperienza. Le mie priorità saranno: essere Amministrazione di tutti, avere la porta sempre aperta e fare squadra". Così Alessandra Clemente, assessore comunale al Patrimonio, candidata a sindaco di Napoli dall'attuale primo cittadino, Luigi de Magistris, in un'intervista a Radio Crc.

Sulla crisi che attraversa la città l'assessore ha spiegato la prossima iniziativa del Comune: "Abbiamo lanciato un programma di formazione 'Unlock', 'sbloccare', rivolto a ragazzi e ragazze. Ci sono cose che non si possono bloccare come la crescita e la formazione: corsi gratuiti perché questo tempo non sia perso ma, speso per migliorarsi". (ANSA).