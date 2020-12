Covid: sindaco annuncia morte due anziani a Torre del Greco

(ANSA) - TORRE DEL GRECO (NAPOLI), 8 DIC - Ancora anziani vittime del Covid-19 a Torre del Greco (Napoli). A comunicarlo è il sindaco Giovanni Palomba, che nel consueto bollettino giornaliero stilato al termine della riunione del Centro operativo comunale fa sapere che in città sono stati registrati altri due decessi tra i soggetti in precedenza risultati positivi al tampone: si tratta di D.D.R. di 95 anni e C.A. di 91 anni. Contestualmente il primo cittadino segnata l'avvenuta guarigione di 90 persone precedentemente contagiate e tredici nuovi casi di positività. Sulla scorta di questi dati, passa a 654 il numero complessivo delle persone attualmente positive, 27 delle quali ospedalizzate.

Boom di guariti anche nella vicina Torre Annunziata, dove il sindaco Vincenzo Ascione comunica la negatività al tampone di 61 cittadini in precedenza positivi, a fronte di 35 nuovi casi registrati. Passa a 323 il totale degli attuali positivi nella città vesuviana, con sedici ricoverati.

(ANSA)