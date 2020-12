Paura a Casoria, bomba carta esplode davanti a negozio

(ANSA) - NAPOLI, 07 DIC - Un ordigno, molto probabilmente una bomba carta, è esploso ieri sera davanti ad un negozio di Casoria (Napoli), in via Marconi numero 12. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Casoria.

L'esplosione ha causato il danneggiamento del muro esterno, della saracinesca e di alcune automobili parcheggiate nelle vicinanze; nessuna persona è rimasta ferita.

Dopo sopralluoghi effettuati dal personale tecnico del Comune e dai vigili del fuoco, non è stato reso necessario procedere all'evacuazione dello stabile. Le indagini sono condotte dai militari del nucleo investigativo di Castello di Cisterna che hanno anche acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza. (ANSA).