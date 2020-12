Nuova Orchestra Scarlatti e Venezi on line per Beethoven

(ANSA) - NAPOLI, 07 DIC - L' Autunno Musicale della Nuova Orchestra Scarlatti riparte sabato 12 dicembre 2020 alle ore 18:00 con il primo appuntamento Omaggio a Beethoven, a 250 anni esatti dalla sua nascita.

Gaetano Russo, direttore artistico della Nuova Orchestra Scarlatti, ha annunciato la ripresa dell'attività concertistica con trasmissione online, ad accesso gratuito, dalla Chiesa dei SS. Marcellino e Festo dell'Università Federico II di Napoli.

Il concerto per Beethoven propone una pagina giovanile di mozartiana luminosità, l'Aria per soprano e orchestra 'Ah perfido' e con una versione cameristica della Quarta Sinfonia op. 60, un capolavoro di equilibri e colori musicali tutto da scoprire. Partecipa al concerto un giovane talento napoletano, il soprano Chiara Polese; sul podio della Nuova Orchestra Scarlatti una donna direttore in continua ascesa, Beatrice Venezi, classe 1990, collaboratrice già da anni dell'Orchestra, molto amata dal pubblico.

La trasmissione del concerto sarà disponibile sul canale Youtube dell'Orchestra e contestualmente sulla pagina Facebook e il profilo Instagram, inoltre sul sito www.nuovaorchestrascarlatti.it/live.

Per garantire un'esperienza di alta qualità e uno streaming ottimale di video e audio il concerto sarà trasmesso in differita. (ANSA).