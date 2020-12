Neonata morta a Nocera, eseguita autopsia

(ANSA) - SALERNO, 07 DIC - È stata effettuata stamattina l'autopsia sul corpicino di Maddalena, la neonata di Angri (Salerno) morta giovedì scorso nell'ospedale di Nocera Inferiore.

L' ipotesi accusatoria è che la piccola di 32 giorni sia deceduta a causa di una grave malnutrizione. La Procura di Nocera Inferiore ha indagato i genitori per abbandono di minori.

Ma soltanto i risultati dell' esame autoptico potranno accertare i motivi che hanno provocato la morte della neonata.

Stamattina il pm Viviana Vessa ha conferito l'incarico al medico legale Rocco Maglietta, mentre la famiglia - assistita dall'avvocato Luigia Di Mauro - ha nominato come consulente di parte il dottor Luigi Mastrangelo. Dai primissimi accertamenti - secondo quanto si apprende - non sarebbe emerso nulla di utile a chiarire le cause della morte.

Soltanto gli esami di laboratorio - i cui esiti saranno depositati entro novanta giorni - potranno dare risposte più attendibili.

La neonata era arrivata in ospedale a Nocera Inferiore venerdì 27 novembre. Le sue condizioni erano apparse subito gravi ma i medici erano riusciti a tenerla in vita. Dopo sei giorni di ricovero nel reparto di terapia intensiva neonatale, però, il suo cuore ha smesso di battere.

I genitori, attraverso una nota diffusa dal proprio avvocato, si sono detti "molto addolorati per la perdita prematura della piccola Maddalena che, sin dalla nascita, è stata seguita con premura ed amore". (ANSA).