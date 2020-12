Musica: on-line il cartellone del "Verdi"

(ANSA) - SALERNO, 07 DIC - Non si ferma la programmazione del Teatro Municipale "Giuseppe Verdi" di Salerno nonostante la pandemia. Il Massimo salernitano riapre le porte agli spettatori vecchi e nuovi con un ricco cartellone, allestito con il contributo della Regione Campania, che sarà proposto on-line dall' 8 dicembre al 31 dicembre.

"In attesa che, speriamo presto, si possa tornare a frequentarlo dal vivo - afferma il Direttore Daniel Oren - il Teatro Verdi attende gli amanti dell'arte, della musica con una programmazione di alta qualità. Ci muove la passione, sempre.

Ancora di più in un momento come questo dove la bellezza deve dare un contributo alla rinascita delle nostre comunità".Si parte domani alle 20.00 con "Il Maestro di Cappella" di Domenico Cimarosa, per concludere giovedì 31 dicembre alle ore 20.00 con il Concerto di Capodanno dell'Orchestra Filarmonica Giuseppe Verdi diretta da Daniel Oren. 15 spettacoli con in cartellone Canti di Natale con il Coro del Teatro dell'Opera di Salerno, Galà Lirico con Fabio Sartori, Concerti Sinfonici, Jazz, "Fermarono i cieli" di Peppe Servillo, "Raffaello" di Vittorio Sgarbi e tanto altro."Siamo particolarmente orgogliosi - afferma il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli - di poter mettere in scena questo cartellone grazie al sostegno del Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. Saranno feste particolari, come mai vissute prime. Non sarà possibile incontrarsi, né vivere i tanti appuntamenti popolari e culturali di grande successo nella nostra città Grazie alla programmazione on line del Teatro Verdi puntiamo comunque ad offrire occasioni di svago ai concittadini ed ai tanti visitatori degli anni passati.

Vogliamo creare comunità con spettacoli affascinanti. Garantiamo anche un importante sostegno economico agli artisti ed ai lavoratori dello spettacolo particolarmente colpiti dalle conseguenze della pandemia". Gli spettacoli saranno visibili liberamente e gratuitamente on-line tanto in diretta quanto registrati, sui canali del Teatro Verdi Salerno, nei giorni successivi, oltre che sul Canale FB Comune di Salerno, Pagina Ufficiale FB Sindaco di Salerno, Portale cultura Comune di Salerno, Canale FB Regione Campania.. (ANSA).