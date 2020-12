Badante uccisa nel Salernitano, arrestato figlio anziana

(ANSA) - NAPOLI, 07 DIC - È arrivata ad una svolta l'indagine sulla morte di Snejana Bunaclea, una badante moldava di 43 anni, trovata lo scorso 5 marzo priva di vita all'interno di una vasca da bagno nell'abitazione ad Altavilla Silentina (Salerno) dove, solo pochi mesi prima, aveva trovato alloggio ed impiego per prendersi cura di un'anziana. In un primo momento si era ipotizzato che la donne fosse morta per un malore.

I carabinieri del Comando Provinciale di Salerno e della Compagnia di Eboli hanno arrestato il figlio dell'anziana signora; gli inquirenti ritengono che sia stato lui ad uccidere la donna. (ANSA).