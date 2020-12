Maltempo:crolla facciata stabile vicino Napoli,nessun ferito

(ANSA) - NAPOLI, 06 DIC - La facciata di un immobile disabitato e già in pessimo stato di conservazione è crollata questa mattina a Bacoli, in provincia di Napoli, forse per effetto delle forti piogge cadute in Campania. Sul posto ci sono i Carabinieri della locale stazione ed i vigili del fuoco. Sono in corso verifiche ma non risulterebbero persone coinvolte.

