Comuni: Casavatore, al via recupero zona verde di via Meucci

(ANSA) - NAPOLI, 04 DIC - Tornerà ad essere pienamente fruibile dai cittadini l'area verde di via Meucci a Casavatore (Napoli). L'ampio spazio, come ha annunciato il sindaco della cittadina alle porte di Napoli, Vito Marino, verrà presto attrezzata e sarà di nuovo vigilata per evitare che possa essere vandalizzata. L'area è stata ripulita dagli addetti della cooperativa di Lavoratori socialmente utili, 'Primavera III', grazie ad una convenzione che sottoscritta dal Comune di Casavatore e la Città metropolitana di Napoli.

Gli addetti della coop Primavera III - sono 308 di cui 108 addetti ad opere di manutenzione esterna - grazie alla disponibilità della Città Metropolitana di Napoli operano anche in 15 Comuni dell'hinterland, senza alcun onere per gli enti locali. Intese che sono state volute dal sindaco metropolitano, Luigi de Magistris proprio per dare un aiuto agli altri enti locali.

Con tutte le attrezzature necessarie e muniti dei dispositivi di protezione individuale per il contrasto al contagio da Covid, gli addetti della "Primavera III" hanno ripulito l'area sotto lo sguardo soddisfatto del sindaco di Casavatore. In precedenza c'è stato anche un altro intervento da parte degli addetti comunali.

"Ringraziamo la Città metropolitana - ha detto il sindaco Marino - restituiremo uno spazio verde ai cittadini e lo faremo grazie alla collaborazione che c'è tra gli enti locali". Oltre agli spazi verdi ci sono anche dei campi da tennis che il Comune ha intenzione di ripristinare al più presto per metterli a disposizione della Comunità. (ANSA).