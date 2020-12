Trasporti: ANM, domani 4 ore di sciopero

(ANSA) - NAPOLI, 03 DIC - Uno sciopero di quattro ore, dalle 11 alle 15 ,è stato indetto per domani all' ANM dai sindacati Fit-Cisl e Faisa-Cisal.

Le motivazioni dell' astensione dal lavoro riguardano i turni e lo straordinario del personale, e le attività di sanificazione, pulizia e manutenzione di mezzi e luoghi di lavoro.

L' ANM informa che le fasce di garanzia e gli orari saranno i seguenti: • Metro Linea 1: ultima corsa del mattino garantita da Piscinola alle ore 10.30 e da Garibaldi alle ore 10.30.

Il servizio riprenderà con la prima corsa pomeridiana da Piscinola alle ore 15.51 e da Garibaldi alle ore 16.31.

• Funicolari: Chiaia, Centrale e Montesanto. ultima corsa del mattino garantita alle ore 10.40. Il servizio riprenderà con la prima corsa pomeridiana delle ore 15.20. la Funicolare di Mergellina è chiusa. Attivo servizio bus sostitutivo • Linee di Superficie: (tram, bus, filobus) stop al servizio dalle ore 11:00 alle ore 15:00. Le ultime partenze saranno effettuate circa 30 minuti prima l'inizio dello sciopero per riprendere circa 30 minuti dopo la fine dello sciopero. (ANSA).