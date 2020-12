Clan Puccinelli, sei arresti dei Cc

(ANSA) - NAPOLI, 03 DIC - Sei persone sono state arrestate questa mattina dai Carabinieri nel corso di un' operazione condotta in provincia di Napoli, Benevento e Terni contro il clan camorristico Puccinelli, attivo al Rione Traiano.

I militari hanno eseguito sei ordinanze di custodia - una delle quali agli arresti domiciliari- della DDA per associazione per delinqure di stampo mafioso.

Il clan Puccinelli al quali sono accusati di essere affiliati gli indagati opera al Rione Traiano sotto l' influenza del clan Licciardi, che è parte del cartello camorristico "Alleanza di Secondigliano" Secondo quanto emerso dalle indagini dei militari, al Rione Traiano .

due clan, si spartiscono i proventi delle piazze di spaccio esistenti: il clan Puccinelli che controlla la "parte alta" ed il clan Cutolo, radicato nella zona della "44", cioè la "parte bassa" del Rione Traiano.

Dalle indagini sono emerse le modalità di gestione della "cassa comune" per l'acquisito di armi e mezzi di trasporto necessari alle attività illecite del clan e per il mantenimento dei familiari degli affiliati detenuti attraverso il pagamento di retribuzioni. I destinatati delle sei ordinanze di custoidia sono: Francesco Petrone, 40 anni, che ha ottenuto i domiciliari; Salvatore Petrone, 27 ; Francesco Puccinelli , 37 ; Ciro Puccinelli 31 ;Giuseppe Lazzaro, 34 , e Salvatore Basile, 30, tutti trasferiti in carcere. (ANSA).