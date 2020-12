Traffico illecito di rifiuti: bloccati 4 autocarri, denunce

(ANSA) - NAPOLI, 02 DIC - Tre tonnellate di rifiuti e materiali degradati (serbatoi, pneumatici usati) è il carico di un autocarro dichiarato vuoto e diretto in Libia sequestrato dai funzionari dell'Ufficio delle Dogane di Napoli 2 - Sezione di Nola - insieme con i finanzieri del Gruppo della Guardia di Finanza di Nola. Nel corso della stessa operazione, all'interno di tre autocarri provenienti dalla Svizzera, i finanzieri hanno rinvenuto oltre 46 tonnellate di vestiti, scarpe e altro materiale vario, ancora conservato nei sacchetti per rifiuti, dichiarati "oggetti da rigattiere", senza il rispetto delle norme che disciplinano il traffico dei rifiuti. Sono stati denunciati sia i soggetti locali, destinatari o promotori del traffico illecito, sia i soggetti stranieri che hanno spedito i rifiuti, nonché i trasportatori; sono stati inoltre sottoposti a sequestro anche i mezzi utilizzati.

Le operazioni - si sottolinea in una nota - confermano l'efficace sinergia tra Agenzia delle Dogane e Monopoli e la Guardia di Finanza nel contrasto ai traffici illeciti grazie al costante monitoraggio dei flussi dei beni dichiarati "usati", sia in import che in export. (ANSA).